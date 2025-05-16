msb-den-koruculara-cevap-geldi

BAKANLIĞIN YANITI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın fesih bildirisi sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakırhan, “Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir” ifadelerini kullanmıştı.

GÜVENLİK KORUCULARI KAHramanlardır

MSB’den yapılan açıklamada, “Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarıdır” denildi.

BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI TEPKİYLE KARŞILANDI

Açıklamada, “Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir” ifadeleriyle Bakırhan’ın sözlerine tepki gösterildi. Bakırhan, Muş’ta çiftçilerle bir araya geldiği törende yaptığı konuşmada korucuları kızdıracak ifadelerde bulunmuştu. “Çoban desteği sağlasınlar, insanlar köyüne geliyor. Zaten 4 tane ineği var, bir çoban tutsa bütün kazancını ona vermek zorunda. Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak” demişti.