MSB’den Şam’da İlk Temaslar Sağlandı

TOPLANTI ŞAMD’TA GERÇEKLEŞTİ

MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ’ın liderliğindeki heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra’nın başkanlık ettiği bir grupla Şam’da bir araya geldi. Esad rejiminin devrilmesinden sonra, askeri düzeyde Ankara’dan Şam’a yapılan bu ilk ziyarette, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin yükseltilmesi ve terör örgütleriyle ortak mücadelede işbirliği konularının ele alındığı aktarıldı.

TERÖRİST YAPILARA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Bakanlık kaynakları, ziyaretle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Görüşmede, hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi; Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”