Msb’den Suriye Ve SDG Açıklaması

SURİYE’DEKİ ANLAŞMA ANKARA’DA GÖZLENİYOR

Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşma, Ankara tarafından dikkatle izleniyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmaya imza atmıştı.

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğini yakından takip edeceklerini belirtti. Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığının devam edeceği vurgusu yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Ankara’dan Şam’a bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı. Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin kısa süre içinde Şam’a gideceğini iletti.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına yönelik İngiltere’den resmi teklifin geldiğini açıkladı. İngiltere’nin 40 uçak için resmi bir teklif sunduğunu belirten kaynaklar, şartların incelendikten sonra karşı teklif yapılacağını aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği’ne yönelik önemli mesajlar da iletti. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilerek, Ankara’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye dair son gelişmeleri aktardı. Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında “Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.” dedi.