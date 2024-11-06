MSB’den Yunanistan İle Anlaşma Açıklaması

TOPLANTININ AMACI VE HEDEFLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile yapılan Güvenlik Arttırıcı Önlemler Toplantısı’nda önemli bir gelişme kaydedildiğini bildirdi. Bakanlık, “Her iki tarafın 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varılmıştır” şeklinde açıklama yaptı.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ VE GELECEK ADIMLAR

Bu toplantının Yunanistan ile olan güvenlik işbirliğini güçlendirmesi ve her iki ülkenin stratejik ortaklıklarını daha da sağlamlaştırması bekleniyor. 2024 ve 2025 yıllarına yönelik belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirileceği vurgulanarak, bölgesel güvenliğin artırılmasına yönelik önemli adımların atıldığı ifade ediliyor.