Msb: Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterinin, teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, “Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada ayrıca, helikopterde görevli dört personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı olarak hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu durum, helikopterin acil inişine rağmen, personelin güvenli bir şekilde sağlık kontrollerinin yapılmasının sağlandığını ortaya koyuyor.