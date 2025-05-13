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MSB: Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

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TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza sebebiyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.”

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada, helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık kontrolü amacıyla bu personelin hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

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