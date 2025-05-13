MSB: Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

TEKNİK ARIZA SONUCUNDA ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında seyir halindeki Deniz Kuvvetleri’ne ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. MSB’den gelen bilgide, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.” ifadeleri yer aldı.

PERSOENELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ayrıca, helikopterde bulunan dört personelin sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Sağlık durumlarının kontrolü için hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiş durumda. Bu durum, personelin sağlık güvencelerini sağlamak amacıyla alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.