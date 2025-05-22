Msb Heyeti Suriye Temasları Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, bugün bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakanlık kaynakları, devam eden terörle mücadele operasyonları ve güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

SURİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlık kaynakları, bakanlık heyetinin Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu ziyarette, Türkiye ve Suriye arasında savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi gibi terörle mücadele konuları ele alındı. Kaynaklar, bu ziyaretin iki ülkenin normalleşme sürecinde kaydedilen önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNE YÖNELİK MEKANİZMA

Bakanlık yetkilileri, Türkiye-İsrail Çatışmasızlık Mekanizması hakkında gelen soruları da yanıtladı. Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla çatışmasızlık mekanizması kurulması için teknik görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

YUNANİSTAN’IN TUTUMUNA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’yi AB savunma projelerinin dışında bırakma çabasına yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin bölgede kritik bir rol oynadığını ve Avrupa güvenliği için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan kaynaklar, Türkiye’yi dışlamaya çalışan tutumların başarısızlığa mahkum olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dışlanmasının, iyi niyetli ve akıllıca bir yaklaşım olmadığını ifade ettiler.