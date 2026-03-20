MSB İncirlik Üssü İddialarını Yalanladı

Adana’da İncirlik Hava Üssü çevresinde siren seslerinin duyulmasıyla ilgili olarak bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşımlar halkta endişeye neden olurken, yetkililerden beklenen açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. “Sosyal medyada İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.” şeklindeki ifadelere yer verildi.