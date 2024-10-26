“MSB, Şehit Askerimizi Duyurdu!”

ASKERİN RAHAZILANMASI VE HASTANEYE KALDIRILMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde görevli bir askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yürütülen tüm müdahalelere rağmen, askerin hayatını kaybederek şehit olduğu ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA DETAYLARI

MSB’nin yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir üs bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, üs bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” Ayrıca, hayatını kaybeden aziz şehide Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil millete başsağlığı ve sabır dilendiği belirtildi.