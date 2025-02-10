MSB: Suriye’de 3 PKK’lı Etkisizleştirildi

MSB AÇIKLAMASIYLA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!” denildi.

MEHMETÇİK’İN MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

Açıklamada Türkiye’nin güvenliğini sağlama konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığına vurgu yapıldı. Bu mücadele boyunca terörle arasındaki ilişkiyi keserek, bölgedeki güvenliği artırma amacı taşıdığı belirtildi.