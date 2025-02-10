More
Gündem

MSB: Suriye’de 3 PKK’lı Etkisizleştirildi

msb-suriye-de-3-pkk-li-etkisizlestirildi

MSB AÇIKLAMASIYLA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!” denildi.

MEHMETÇİK’İN MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

Açıklamada Türkiye’nin güvenliğini sağlama konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığına vurgu yapıldı. Bu mücadele boyunca terörle arasındaki ilişkiyi keserek, bölgedeki güvenliği artırma amacı taşıdığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Moda Dünyasının Efsanevi Süpermodelleri 50 Yaş Üstünde

1990'ların ünlü süper modeli, podyumlardan uzak kalmış olsa da, hâlâ genç meslektaşlarına ilham verecek bir güzellik ve forma sahip.
Gündem

Mansur Yavaş Ön Seçime Katılmıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanı ön seçimine katılmayacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.