MSB: Suriye’de Ortak Harekat Merkezi Kuruluyor

ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nın kaynakları, Suriye’deki güncel duruma dair bazı bilgileri paylaştı. “9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir” diyen kaynaklar, söz konusu toplantıda katılımcı beş ülkenin, özellikle DEAŞ terör örgütü ile mücadelede Suriye’ye destek sağlamaya dair hemfikir olduğunu belirtti. “Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır” vurgusu yapıldı. Bu gelişmelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

SURIYE’DE İSTIKRAR VE GÜVENLİK ÖNEMİ

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Yeni Suriye Hükümeti’nin tüm ülkede devlet otoritesini tesis etmesi ve istikrar ile güvenliğin sağlanması, Türkiye açısından büyük bir önem taşıyor. Bu hedefler doğrultusunda atılacak adımlar dikkatle değerlendiriliyor.

EĞİTİM AMAÇLI ÜS KURULACAK

Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun güçlendirilmesi adına eğitim maksadıyla üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam ediyor. “Suriye’de icra ettiğimiz tüm faaliyetler, ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır” ifadesiyle yapılan çalışmalara dikkat çekiliyor.