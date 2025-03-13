MSB: Suriye ve SDG Anlaşması İzleniyor

SURİYE YÖNETİMİ İLE SDG ARASINDA ANLAŞMA

Suriye yönetimiyle SDG arasında gerçekleştirilen anlaşma, Ankara’da dikkatle izleniyor. Bu anlaşma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanmış olup, Suriye topraklarının bütünlüğünü vurguluyor ve bölünmeyi reddediyor.

ANLAŞMANIN UYGULANMASI TAKİP EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ilgili anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğini yakından takip edeceklerini bildirdi. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının devam edeceğini ifade eden kaynaklar, önümüzdeki günlerde Ankara’dan Şam’a bir ziyaretin planlandığını duyurdu. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin kısa süre içinde Şam’a gideceği de belirtildi.

EUROFIGHTER İÇİN TEKLİF GELDİ

Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına dair İngiltere’den resmi bir teklif alındığını açıkladı. İngiltere, 40 uçak için böyle bir teklifte bulundu. Kaynaklar, şartların değerlendirileceğini ve ardından karşı teklif yapılacağını kaydetti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE MESAJ GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği’ne de bazı mesajlar iletti. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Ankara’nın üzerine düşeni yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeledeki güncel gelişmeleri paylaştı. Aktürk, “Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bu yana Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplamda 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.” ifadelerini kullandı.