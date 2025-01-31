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MSB: Terör Örgütüne Ağır Darbe

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TERÖRİSTLER İLE MÜCADELE SÜRECEK

MSB’den gelen açıklama şu şekilde: “Ara, bul, yok et!” Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

GÜVENLİK OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Bu operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir örneğidir. Hedef, ülkenin güvenliğini sağlamak ve terörist unsurları etkisiz hâle getirmektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve güvenlik operasyonlarına devam ederek, bölgedeki huzuru artırmayı hedefliyor.

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