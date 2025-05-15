Msb, Terörle Mücadelede Kararlılığını Vurguladı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı hakkında önemli mesajlar verildi. Alınan kararın hemen hayata geçirilmesi gerektiği belirtilirken, sahada atılacak somut adımların dikkatle izleneceği söylendi. Ayrıca, sürecin sabote edilmesine ve yaşanabilecek provokasyonlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğu vurgulandı. Açıklamada, “Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ve cefakâr ailelerine aittir.” sözlerine yer verildi.

MÜCADELE KARARLILIĞI VURGULANDI

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.” ifadeleri kullanıldı. Devamında, “Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir.” açıklaması yapıldı.

MEKANİZMA KURULACAK

Son olarak, MSB, “Silahların teslimi konusunda devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.” dedi. Bu bilgiler, sürecin dikkatle yönetileceğinin ve uluslararası işbirliğinin öneminin altını çiziyor.