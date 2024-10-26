“Mücadele Merkezi, TUSAŞ İddiasını Yalanladı”

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren kişinin TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yaptığına dair yapılan iddiaların doğruluğunu reddetti. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu şahsın TUSAŞ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

TALEP EDİLEN BİLGİLER ASILSIZ

Açıklamada, “Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır” denildi. Haberin kaynağı olan eğitim programının, TEİ Motor Sanayii bünyesinde sunulan ‘Havacılık Motorları Okulu’ uzaktan eğitim programı olduğu belirtildi. Bu programın Mart 2021 yılında devreye alındığı ve ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sağladığı ifade edildi.

EĞİTİMİN KAPSAMI SINIRLI

Ayrıca, eğitim programının geniş kapsamlı olmadığı ve sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde uygulandığı kaydedildi. “Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır” ifadesiyle konuya açıklık getirildi.