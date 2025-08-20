Mücahit Birinci, 2 Milyon Dolar İddiası

RÜŞVET İDDİALARI VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda rüşvet iddialarına dikkat çekti. Özel, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında geçen diyaloglara vurgu yaptı.

İTİRAF DİLEKÇESİ VE TAHLİYE VAADİ

Özel’in aktardığı bilgiye göre, Mücahit Birinci, Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi sundu. Bu itiraf karşılığında 2 milyon dolar talep ettiği ve Kapki’ye tahliye vaadi verdiği öne sürülüyor. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanlığı da Mücahit Birinci için resmi soruşturma izni verdi.

AK PARTİ’DEN İSTİFA

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Kamuoyunda sıkça bilinen bir isim olan Birinci, siyasi ve hukuki kariyeri ile dikkat çekiyor.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974 yılında Rize’de dünyaya gelen Mücahit Birinci, ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Birinci, 2000 yılından beri avukatlık yapıyor ve 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti.