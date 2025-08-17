Mücahit Birinci AK Parti’den ayrıldı

YENİ GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarında rüşvet iddiası üzerine başlatılan soruşturmalarda dikkat çekici bir olay yaşandı. İddialarda adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bu kararı sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna ileten Birinci, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” ifadesini kullandı.

DEVAM EDEN BAĞLAR

Birinci, Cumhurbaşkanı’nı “bir baba dostu, büyük bir Lider” olarak gördüğünü ve “benim penceremden müminlerin emini” olarak değerlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, “Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.” dedi.

RÜŞVET İDDİALARINA İLİŞKİN DETAYLAR

Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İBB’ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddialarına dikkat çekerek, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen bir konuşmaya vurgu yaptı. Özel, Birinci’nin Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vaat ettiğini öne sürdü. Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN HAYATI

Mücahit Birinci, hukukçu olmasının yanı sıra yazar olarak da bilinen, siyasi ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (asıl adı Niyazi Birinci) oğludur. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde sürdü. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Birinci, 2000 yılında avukatlık mesleğine adım attı. Siyasi kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olan 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na seçilerek partinin üst yönetiminde görev aldı. Ayrıca, Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.