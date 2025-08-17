Mücahit Birinci AK Parti’den ayrıldı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONLARINDA YENİ GELİŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları çerçevesinde ortaya attığı rüşvet iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İddialarda adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Birinci, açıklamasında “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” ifadesini kullandı.

BİRİNCİ’DEN CUMHURBAŞKANI’NA DESTEK

Mücahit Birinci, sözlerine devam ederken “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.” diyerek Cumhurbaşkanı’na olan desteğini vurguladı. Ayrıca aile hayatına daha fazla önem vereceğini belirtti ve “Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.” dedi.

HARARETİ ARTIRAN RÜŞVET İDDİALARI

Özgür Özel, düzenlediği bir basın toplantısında İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında rüşvet iddialarında bulunmuş, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında bir diyaloga dikkat çekmişti. Özel, Birinci’nin Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi sunduğunu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar ile tahliye vadi verdiğini öne sürdü. Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN PROFİLİ

Mücahit Birinci, hukukçu kimliğiyle birlikte yazarlık yaparak, siyasi ve sivil toplum çalışmalarında da etkin bir şekilde yer alan bir isimdir. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun (asıl adı Niyazi Birinci) oğludur. Eğitim hayatına Abdi İpekçi İlkokulu ile başlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında avukatlık mesleğine giriş yaptı. 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde yer almış ve Tefekkür ile Yeni Yaklaşım gibi mecralarda Türkiye ve dünya siyaseti üzerine köşe yazıları kaleme almıştır.