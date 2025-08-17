Mücahit Birinci AK Parti’den ayrıldı

CHP GENEL BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalarda rüşvet iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiada adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Birinci, bu kararı sosyal medya üzerinden duyurarak, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Bununla birlikte, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim” ifadesini de kullandı. Ayrıca, “Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir” dedi.

RÜŞVET İDDİASI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulunmuştu. Özel, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında geçen bir konuşmaya dikkat çekerek, Birinci’nin Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi sunduğunu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vaat ettiğini öne sürdü. Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN HUKUK VE SİYASET KARİYERİ

Mücahit Birinci, hukukçu kimliğinin yanı sıra yazarlık yapan, siyasi ve sivil toplum faaliyetleriyle dikkat çeken tanınmış bir isimdir. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. Babası, tarih alanındaki eserlerinde kullandığı “Yavuz Bahadıroğlu” mahlasıyla tanınmaktadır. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise eğitimini Akasya Koleji’nde sürdürdü. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık mesleğine adım attı. Siyasi kariyerinde bir dönüm noktası, 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na seçilerek partinin yönetiminde görev alması oldu. Ayrıca, Tefekkür ve Yeni Yaklaşım dergileri ile internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almıştır.