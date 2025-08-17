Mücahit Birinci AK PARTİ’den istifa etti

CHP GENEL BAŞKANI GÜNDEME DAMGA VURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB operasyonlarıyla ilgili yaptığı rüşvet iddiaları sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu iddialarla adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Birinci, bu kararı sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” diyen Birinci, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.

YARGIDA RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Özgür Özel, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında İBB’ye yönelik soruşturmalarla ilgili dikkat çekici rüşvet iddialarında bulundu. İddialar arasında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında geçen bir konuşmaya dikkat çekiliyor. Özel, Birinci’nin Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi sunduğunu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar isteyerek tahliyesini vadettiğini öne sürdü. Bu açıklamalar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattı.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, sadece bir hukukçu değil, aynı zamanda yazarlık yapan, siyasi ve sivil toplum alanında aktif olan bir isimdir. 1974 yılında Rize’de dünyaya gelen Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (asıl adı Niyazi Birinci) oğludur. Babası, tarih alanındaki eserleri ve köşe yazılarıyla tanınmış bir isimdir. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda alan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Birinci, 2000 yılında avukatlık kariyerine başladı. 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek siyasi kariyerinde önemli bir adım attı. Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi platformlarda Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.