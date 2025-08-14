Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Cevap!

ÖZEL’İN İDDİALARI GÜNDEME DAMGA VURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de basın karşısına çıktı. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” ifadesiyle başladığı konuşmasında, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Özel, Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye giderek “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” dediğini öne sürdü.

İDDİALAR ÜZERİNE HIZLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel’in açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti ve Mücahit Birinci ile Murat Kapki hakkında jet soruşturma başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından avukat Mücahit Birinci’den yanıt geldi. Sosyal medya üzerindeki hesabından Özel’i etiketleyerek “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” şeklinde bir mesaj paylaştı. Birinci’nin mesajı canlı yayında CHP liderine sorulduğunda ise Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” yanıtını verdi.