Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e cevap!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İDDİALARLA DOLU AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de basın toplantısı düzenledi. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” diyerek konuşmasına başlangıç yapan Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özel, Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye giderek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” şeklinde ifadelerde bulunduğunu öne sürdü.

JET SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti ve Mücahit Birinci ile Murat Kapki hakkındaki bu iddialar için bir jet soruşturma başlatıldı.

MÜCAHİT BİRİNDİ’NDEN YANIT

CHP liderinin konuşması sürerken, avukat Mücahit Birinci tarafından kısa bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden Özgür Özel’i etiketleyen Birinci, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel, Birinci’nin mesajının canlı yayında kendisine sorulması üzerine, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” şeklinde yanıt verdi.