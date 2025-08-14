Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Cevap!

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de kameraların önüne geçti ve “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” sözleriyle konuşmasına başladı. Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında dikkat çekici bir suçlama getirdi. CHP lideri, Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye gidip, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” dediğini öne sürdü.

JET SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel’in ortaya koyduğu bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Mücahit Birinci ve Murat Kapki ile ilgili olarak jet bir soruşturma başlatıldı.

MUCAHİT BİRİNCİ’DEN JET CEVAP

CHP liderinin açıklamaları sırasında Mücahit Birinci’den de kısa bir yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden Özgür Özel’i etiketleyen Birinci, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı. Birinci’nin mesajı canlı yayında sorulduğunda, Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” diyerek yanıtladı.