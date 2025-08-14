Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Yanıt!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de basın toplantısı düzenledi. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” ifadesiyle başladığı açıklamasında, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında dikkat çeken bir iddiayı kamuoyuna sundu. Özel, Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklu olan Murat Kapki’ye giderek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” dediğini savundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Mücahit Birinci ve Murat Kapki hakkında jet soruşturma başlatıldı. Özel’in yaptığı açıklama sırasında avukat Mücahit Birinci’den kısa bir yanıt geldi. Sosyal medya hesaplarından CHP liderini etiketleyen Birinci, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN CEVAP

Birinci’nin mesajı canlı yayında CHP liderine sorulduğunda, Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” cevabını verdi. Yaşanan bu gelişmeler, CHP ve AK Parti arasındaki tartışmaları daha da alevlendirmiş oldu.