Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Yanıt!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ŞOK İDDİA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de basın mensuplarının önünde bir açıklama yaptı. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” sözleriyle başladığı konuşmasında, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Özel, Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklu olan Murat Kapki ile görüştüğünü ve “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” şeklinde bir teklifte bulunduğunu ifade etti.

JET SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgür Özel’in iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Mücahit Birinci ve Murat Kapki ile ilgili olarak jet soruşturma başlatıldı.

MÜCAHİT BİRİNCİ’DEN YANIT

CHP liderinin açıklamaları sürerken, avukat Mücahit Birinci’den sosyal medya üzerinden kısa bir yanıt geldi. Birinci, Özgür Özel’i etiketlediği paylaşımında, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” dedi. Bu mesaj, canlı yayında CHP liderine sorulduğunda, Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” şeklinde yanıt verdi.

Gündem

Avukat R. E., Tutuklama Gerçekleşti

Pazar günü gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Mahkeme, FETÖ/PYD ile ilgili yurt dışı çıkış yasağı talebini ise kabul etmedi.
Gündem

Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çaltıköy'de nedenleri henüz belli olmayan bir orman yangını meydana geldi. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

