Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Yanıt!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SÜRPRİZ İDDİA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de yaptığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasına “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” ifadesiyle başladı. Konuşmasında, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Özel, Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye giderek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” şeklinde bir teklif sunduğunu öne sürdü.

MÜCAHİT BİRİNDİ’DEN CEVAP VE ŞAŞIRTICI GELİŞMELER

Özel’in bu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Mücahit Birinci ile Murat Kapki ile ilgili jet soruşturma başlatıldı. Konuşma devam ederken, avukat Mücahit Birinci, sosyal medya üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Özel’i etiketleyerek “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” mesajını paylaştı. Birinci’nin bu yanıtı, canlı yayında CHP liderine sorulduğunda, Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” şeklinde karşılık verdi.