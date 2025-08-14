Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Yanıt!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNE ÇIKAN İDDİALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de yaptığı basın açıklamasında gündemi sarsacak bir iddiayı gündeme taşıdı. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” ifadesiyle konuşmasına başlayan Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. CHP lideri, Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki ile yaptığı görüşmede, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” dediğini öne sürdü.

HIZLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Özel’in bu çarpıcı iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerken, Mücahit Birinci ve Murat Kapki ile ilgili hızlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MÜCAHİT BİRİNCİ’DEN YANIT

CHP liderinin açıklamalarının devam ettiği sırada avukat Mücahit Birinci’den yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel’i etiketleyen Birinci, “Şu zırvaların bir bitsin, sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” şeklinde bir mesaj paylaştı. Birinci’nin bu mesajı canlı yayında sorulunca, Özgür Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” diye yanıtladı.