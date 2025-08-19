Gündem

Mücahit Birinci’nin 2 Milyon Dolar İddiası

Mücahit Birinci'nin 2 Milyon Dolar İddiası

ÖZGÜR ÖZEL’DEN RÜŞVET İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın geçmişte düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Özel, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında gerçekleşen bir diyalogun altını çizdi.

İTİRAF DİLEKÇESİ VE TAHLİYE VAADİ

Özel’in beyanına göre, Mücahit Birinci’nin Kapki’ye imzalatması için bir itiraf dilekçesi önerdiği ve karşılığında 2 milyon dolar talep ederek tahliyesini vaat ettiği ifade edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı da Birinci için resmi soruşturma izni verdi.

AK PARTİ’DEN İSTİFA

İddiaların ardından Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Kamuoyunda sıkça bilinen Birinci, siyasi ve hukuki kariyeriyle tanınan bir isimdir.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, 1974 yılında Rize’de doğmuştur ve ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Birinci, 2000 yılından beri avukatlık yapıyor. 2021 yılında ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmişti.

