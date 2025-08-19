Mücahit Birinci’nin Rüşvet İddiası Var

ÖZEL’DEN RÜŞVET İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair soruşturmalarda rüşvetle ilgili iddialarda bulundu. Özel, tutuklu olan iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında geçen bir diyaloga dikkat çekti.

İTİRAF DİLEKÇESİ VE TAHLİYE VAADİ

Özel’in belirttiğine göre, Mücahit Birinci, Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi sundu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar talep ederek tahliyesini vaadetti. Bu gelişmeler sonrası soruşturma süreci başlamış oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ışığında Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Adalet Bakanlığı da Mücahit Birinci için resmi bir soruşturma izni verdi.

AK PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ

İddiaların ardından Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Kamuoyunda sıkça bilinen Birinci, siyasi ve hukuki kariyeriyle dikkat çeken bir isim.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974 Rize doğumlu olan Mücahit Birinci, ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Birinci, 2000 yılından bu yana avukatlık yapıyor ve 2021 yılında AK Parti MKYK üyeliğine seçilmişti.