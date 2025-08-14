Mücahit Birinci, Özgür Özel’e Cevap Verdi

ÖZEL’DEN ŞAŞIRTAN İDDİALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de basın toplantısı düzenledi. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” ifadesiyle başladığı konuşmasında, dikkati çeken bir iddia öne sürdü. Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Murat Kapki ile görüşerek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım” dediğini dile getirdi.

JET SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel’in iddialarını takiben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçerek, Mücahit Birinci ve Murat Kapki hakkında jet soruşturma başlattı.

BİRİNCİ’DEN CEVAP

CHP liderinin açıklamaları devam ederken, avukat Mücahit Birinci sosyal medya üzerinden kısa bir yanıt verdi. Özel’i etiketleyerek, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak” dedi. Bu mesaj canlı yayında gündeme gelince, Özel de, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit” diyerek yanıt verdi.