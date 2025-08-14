Gündem

Mudurnu’da Yangın Nedeniyle 1 Kişi Tutuklandı

mudurnu-da-yangin-nedeniyle-1-kisi-tutuklandi

ORMAN YANGINI ÇIKTI

11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi çevresinde bir orman yangını meydana geldi. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye pek çok itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi, aynı zamanda bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yoğun çabalar sonucunda alevler kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKMA NEDENİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde yangının, tarlada biçerdöverle çalışma esnasında meydana gelen kıvılcımlar nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak biçerdöver sahibi A.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. Tarla sahibi S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyaller verdiği ve siyasette gündem yapan bazı belediyelerin AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Dünya

Alaska Zirvesi Öncesi Tehdit Var!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, savaşın durmaması durumunda ciddi sonuçlarla yüzleşebileceği uyarısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.