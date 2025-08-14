Mudurnu’da Yangın Nedeniyle 1 Kişi Tutuklandı

ORMAN YANGINI ÇIKTI

11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi çevresinde bir orman yangını meydana geldi. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye pek çok itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi, aynı zamanda bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yoğun çabalar sonucunda alevler kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKMA NEDENİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde yangının, tarlada biçerdöverle çalışma esnasında meydana gelen kıvılcımlar nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak biçerdöver sahibi A.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. Tarla sahibi S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.