Mudurnu’da Yangın Nedeniyle 1 Tutuklama

ORUMCA YANGINI GÖNCEK KÖYÜ’NDE ÇIKTI

11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 civarında, ilçeye bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınında bir orman yangını meydana geldi. Köylüler durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi. Yangına, hem hava hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale edilirken, bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun mücadeleler sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yapılan detaylı incelemelerde, yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında oluşan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili olarak biçerdöver sahibi A.Ç. gözaltına alınarak tutuklandı. Tarla sahibi S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.