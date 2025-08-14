Gündem

Mudurnu'da Yangın Nedeniyle 1 Tutuklandı

GÖNCEK KÖYÜ’NDE ORMAN YANGINI!

11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi civarında bir orman yangını meydana geldi. Köylülerin gerçekleştirdiği ihbar sonrasında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, yerel halk da söndürme çabalarına destek veriyor.

YOĞUN MÜDAHALE VE YANGININ NEDENİ

Yoğun çabaların sonucunda, alevler kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde, yangının tarlada biçerdöverle çalışma esnasında çıkan kıvılcımlar sebebiyle başladığı belirlendi. Olayla ilgili olarak, biçerdöver sahibi A.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. Tarla sahibi S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

