Muğla’da 2 Çocuklu Kadın Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE İLK TEPKİLER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde N.M. isimli bir kadının 2 çocuğu ve boşandığı kocasıyla birlikte yaşadığı dairede, çevre sakinleri tartışma ve silah sesi duydu. Bu durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, 43 yaşındaki kadının yatak odasında kalbinden bir kurşun yarası alarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜREÇLERİ

Ölüm vakasıyla ilgili şüpheli bulunan durum nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kadının boşanmış olduğu halde aynı evde yaşadığı kocasının polis olması nedeniyle, olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi. Bu gelişmelerle birlikte soruşturmaya yönelik adımlar hızlandırılıyor.