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Muğla’da Çalılık Alanda Yangın Çıktı

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye kısa bir süre içinde ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü ve ekipler, ardından soğutma çalışmalarına başladı.

ZARAR GÖREN ALAN BİLGİSİ

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Yangın sonucunda 500 metrekarelik çalılık alan ve bu alanda bulunan 10 çam ağacı ile 3 zeytin ağacı zarar gördü.

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