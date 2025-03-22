Muğla’da Çalılık Yangını Yaşandı

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple çalılık bir alanda yangın meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
TEHLİKE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede ilgili bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bir inceleme süreci başlatıldı. Yangında, 500 metrekarelik çalılık alanın yanı sıra 10 çam ağacı ve 3 zeytin ağacı zarar gördü.