Muğla’da Demirhan Fiber Tekne Battı

TEKNE BATTI, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Muğla’da ‘Demirhan’ adındaki fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir sebep yüzünden battı. Milas ilçesi Ören açıklarında meydana gelen olayda teknede bulunan 8 kişiden 6’sı yüzerek kayalıklara ulaşmayı başardı. İki çocuğun kaybolmasının ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” şeklinde bilgi verdi.