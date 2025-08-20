Gündem

Muğla’da Demirhan Fiber Tekne Battı

mugla-da-demirhan-fiber-tekne-batti

TEKNE BATTI, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Muğla’da ‘Demirhan’ adındaki fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir sebep yüzünden battı. Milas ilçesi Ören açıklarında meydana gelen olayda teknede bulunan 8 kişiden 6’sı yüzerek kayalıklara ulaşmayı başardı. İki çocuğun kaybolmasının ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” şeklinde bilgi verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek’in oğlu, tutuklandı.
Gündem

Muğla’da Fiber Tekne Battı: 2 Kayıp

Muğla’nın Milas ilçesinde 'Demirhan' adlı teknede meydana gelen kaza sonucunda 8 kişi denize düştü. 6 kişi kurtulurken, kaybolan 2 çocuk için arama çalışmalarına başlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.