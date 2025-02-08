Muğla’da Deniz 30 Metre Çekildi

DENİZ SUYUNUN ÇEKİLMESİ VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

Muğla’nın Ula ilçesinde, Akyaka sahilinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği gözlemlendi. Benzer bir durum, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi’nde de meydana geldi ve burada tekneler karaya oturdu. Ege Denizi’nde süren depo fırtınası, vatandaşların endişelerini artırdı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi olan Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz karadan 100 metre uzaklaştığını ve bu durumun 150 metreye kadar çıkabileceğini, ancak bunun herhangi bir tsunami veya depremle bağlantısının olmadığını belirtmekte. “Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok”, diye ekledi. Akyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaparak fotoğraflar çekti.

DENİZ ÇEKİLMESİNİN NEDENLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, deniz suyu çekilmesinin gel-git olaylarından kaynaklandığını ifade etti. Özçelik, Akdeniz ve Ege kıyılarında bir süredir deniz çekilmeleri görüldüğünü belirterek, yaşanan depremler ile bu durumu ilişkilendiren bir endişe olduğunu kaydetti. “Deniz çekilmelerini etkileyen en önemli faktör gezegensel çekim kuvvetleridir. Bunun başında ay ve güneşin hareketleri geliyor. Rüzgar etkisi ile bu durum daha belirgin hale gelebiliyor”, diye belirten Özçelik, “Şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi bir ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum yok”, dedi. Bu olayın depremle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Özçelik, panik yaşanmasına gerek olmadığını ifade etti. Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ile oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi.

SALYA KADAR SU SEVİYESİ DÜŞECEK

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi’nde de deniz çekilirken teknelerin karaya oturduğu gözlemleniyor. Ege Denizi’nde deprem fırtınası devam ederken, bu durum yine vatandaşları tedirgin etti. İzmir’de 4 Şubat’ta başlayan sert poyrazın deniz seviyesinin yavaş yavaş düşmesine sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşanan durumun Santorini Adası’ndaki depremlerle bağlantısının olmadığını belirtti. “Bu durum her yıl şubat ve mart aylarında yaşadığımız bir olay. Poyraz kuzeyden güneye doğru sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara’dan itibaren su güneye doğru yığıldığından sığ olan bölgeler açığa çıkar. Şu anda su seviyesinin yaklaşık 40-50 santim düştüğünü tahmin ediyoruz” dedi.

DOĞADAN KORKULMAZ

Prof. Dr. Yaşar, Türkiye’de doğadan korkmaya başlandığını, çünkü doğal afetlerin çoğu zaman felakete dönüştüğünü ifade etti. Depremlerde çürük binaların çökmesi ve sel baskınlarında sel yataklarına yapılan evlerin durumu tedirgin ediyor. “Doğadan korkulmaz, doğa arkadan vurmaz. Doğa gerekli önlemler alındığında sorun yaratmaz”, diye konuştu ve önemli olanın önceden gerekli tedbirlerin alınması olduğunu aktardı.

TEKNE SAHİPLERİ TEDİRGİN

Sığacık’ta teknelerin karaya oturduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok.” dedi. Her yıl şubat ve mart aylarında olayın zaman zaman yaşandığını vurgulayan Yaşar, “İki yıl önce İzmir Körfezi’nde vapur seferleri iptal olmuştu, deniz seviyesi çok düşmüştü. Kale’nin derinliği yüksek olduğu için pek hissetmiyoruz. Ancak Sığacık ve Dikili gibi sığ bölgelerde bu durum daha belirgin hale geliyor” şeklinde konuştu.