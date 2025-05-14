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Mugla’da Deprem Oldu, Uyarı Geliyor

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DEPREMİN DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında, Muğla’nın Datça ilçesinin 155 kilometre açığında saat 01.51’de 6,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 20,41 kilometre olarak belirlendi ve birçok ilde, özellikle Antalya, Mersin, Aydın, İzmir, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa’da hissedildi.

JEOLİ MÜHENDİSİNDEN UYARI

Korkutan depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan önemli uyarılar geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, Girit Fayı’nın bu 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloku’nu zorlamaya devam ettiğini belirtti ve bu sarsıntının Ege deprem kümesine stres transferi yaptığını ifade etti. Prof. Dr. Osman Bektaş, “Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Girit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki EGE DEPREM KÜMESİNE stres transferi yapmıştır.” açıklamasında bulundu.

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