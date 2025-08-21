Muğla’da Fiber Tekne Battı: 2 Kayıp

KAZA NEDENİ BELİRSİZ

Muğla’da ‘Demirhan’ adını taşıyan fiber tekne, bilinmeyen bir sebepten dolayı battı. Teknenin Milas ilçesi Ören açıklarında meydana gelen kazada, içeride bulunan 8 kişiden 6’sı yüzme yeteneği ile kayalıklara ulaşmayı başardı. Ancak 2 çocuk kayboldu ve bu nedenle Sahil Güvenlik ile AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için hem hava hem de denizden müdahale etti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor.” Bu açıklamalar, arama kurtarma çabalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.