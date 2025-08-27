Gündem

Muğla'da Kadın Cansız Bedeni Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TANIK GÖRÜŞLERİ

Muğla’nın Milas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan N.M. isimli kadının dairesinde, iki çocuğuyla birlikte, biraz gergin bir ortam söz konusuydu. Çevre halkı, evden gelen tartışma ve silah seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki, 43 yaşındaki kadının, evin yatak odasında kalbinden vurulmuş halde bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ölüm olayı şüpheli olarak değerlendirildiği için hemen soruşturma başlatıldı. Olayın trajik boyutları üzerine tartışmalar sürerken, hayatını kaybeden kadının boşanmış olduğu fakat hâlâ aynı evde yaşadığı kocasının polis olması nedeniyle, olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi. Olayın detayları ve nedenleri üzerine araştırma devam ediyor.

