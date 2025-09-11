Muğla’da Kum Zambakları Açtı!

GÜZELLİKLER BEYAZA BURUNDU

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, koruma altında olan endemik türlerden kum zambaklarının çiçek açmasıyla sahilin muhteşem beyaz bir örtüyle kaplandığı gözlemleniyor. Sıcak iklimleri seven ve dünyada az bulunan bu bitkiler, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altına alınıyor. Kum zambaklarının çiçek açması, görsel bir şölen sunarak ziyaretçiler için eşsiz bir manzara oluşturuyor.

KORUMA AMAÇLI UYARI LEVHALARI

Sarıgerme sahilinde belirli yerlerde doğal olarak yetişen kum zambakları için, Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla birçok uyarı levhası yerleştirildi. Bu levhalar, plaja gelen insanların bu doğal güzelliğin korunması gerektiğine dair bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

SARÇED Plaj İşletme Müdürü İsmail Batıbey, kum zambaklarının her yıl giderek arttığını belirterek, “Kum zambaklarının korunmasıyla son yıllarda gözle görülür bir artış yaşanıyor” dedi. Ayrıca, bu zambakların koparılması, taşınması veya soğanlarının başka bir yere aktarılmasının 380 bin lira gibi yüksek bir cezası bulunduğunu ifade etti.

KUM ZAMBAKLARININ YETİŞME ALANI

Batıbey, Sarıgerme Plajı’nın kum zambağının doğal yetişme alanı olduğunu vurgulayarak, “Kum zambakları eylülün ilk haftasında çiçek açmaya başlıyor ve kasıma kadar bu görsel şölen devam ediyor. Bu doğal güzelliği tüm misafirlerimizin görmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.