Muğla’da Ölü Yunus Bulundu

YUNUSUN BULUNDUĞU YER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu’nda kıyıya vurmuş olarak bulunan yetişkin yunus, çevredeki kişiler tarafından fark ediliyor. Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere iletiyor.

ÖLEN YUNUSUN DURUMU

Bölgeye gelen ekiplerin gerçekleştirdiği incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmamış ve ölüm durumu tespit ediliyor. Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alanda gömüyor.