Muğla’da Ölü Yunus Kıyıda Bulundu

YUNUSUN KEŞFEDİLMESİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu’nda kıyıya vurmuş bir yetişkin yunus, çevre sakinleri tarafından fark edildi. Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

GÖRÜNTÜLERİ İNCELEME SONUCU

Regiondeki ekiplerin yunus üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerde, vücudunda herhangi bir yara izi bulunmadığı belirlendi ve yunusun hayatını kaybettiği kaydedildi. Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömme işlemi gerçekleştirdi.

