Muğla’da Orman Yangınları İçin Önlemler

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde denetim uygulamalarına başladı. Muğla ilinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara giriş yasaklandı. Jandarma ekipleri, Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy mahallelerinde bulunan ormanlarda denetim yapıyor.

DRONE DESTEKLİ UYGULAMA

Denetim süreci, termal drone destekli olarak gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri, ormanın içine girerek olası olumsuz durumlardaki hazırlıklarını sürdürüyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, denetimlerin gerçekleştirildiği alanları ziyaret ederek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KAYNAK YAPMAK DAKİ RİSKLER

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “Her türlü denetimlerimiz var. Jandarmamız, orman teşkilatımız ve İHA denetimlerimiz her gün alanı tarıyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bugün toplantılarımızı da yaptık. Jandarma ekiplerimizin denetimlerini ve kullanılan envanterleri inceledik. Vatandaşlarımız bahçelerinde ateş yakmamalı, piknik yapmaktan 5-6 ay süreyle kaçınılmalı. Kaynak yapmak dahi şu an risk. Bodrum’a hep beraber, hepimiz sahip çıkıyoruz ve bu durumu sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl 2-3 yangınımız kaynaktan çıktı. Araçlarımızda yangın söndürme tüpleri bulundurmamız lazım.” şeklinde açıklamada bulundu.