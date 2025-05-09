Muğla’da Orman Yangınları İçin Önlemler

DENETİMLER HIZLANIYOR

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ve karakol timleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlerine başladı. Muğla’da 1 Mayıs itibariyle ormanlara giriş yasaklanırken, jandarma ekipleri Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy mahallelerindeki ormanlarda aktif denetim yapıyor.

DRONE DESTEKLİ UYGULAMA

Termal drone destekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalarda jandarma ekipleri, ormanın derin noktalarına ilerleyerek olası olumsuz durumlara karşı hazırlık halinde. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, bu denetimleri yerinde takip ederek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “Her türlü denetimlerimiz var. Jandarmamız, orman teşkilatımız ve İHA ile denetimlerimiz her gün alanı tarıyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bugün toplantılarımızı da yaptık. Jandarma ekiplerimizin denetimlerini ve kullanılan envanterleri inceledik. Vatandaşlarımız bahçelerinde ateş yakmamalı, piknik yapma işlerinden 5-6 ay kaçınılmalı, kaynak yapmak dahi şu an risk. Bodrum’a hep beraber, hepimiz sahip çıkıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Geçen sene 2-3 yangınımız kaynaktan çıktı. Araçlarımızda yangın söndürme tüpleri bulundurmamız lazım.” diyor.