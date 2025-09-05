Gündem

Muğla’da Saliha Kılıç Ölü Bulundu!

Muğla’da tatil yapan Saliha Kılıç (34), kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Denizli’den Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ne tatile gelen Kılıç’tan iki gündür haber alamayan aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım talep etti.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLİLERLE BİRLİKTE SEVK EDİLDİ

Kılıç’ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Apart görevlileriyle birlikte odaya giriş yapan sağlık ekibi, Saliha Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda yara veya darp izine rastlanmayan Kılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kılıç’ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

