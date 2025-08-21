Muğla’da Tekne Battı: 2 Çocuk Kayıp

TEKNE KAZASI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Muğla’da bulunan ‘Demirhan’ isimli fiber tekne, henüz netleşmeyen bir sebep yüzünden battı. Milas ilçesi Ören açıklarında gerçekleşen kazada, teknede bulunan 8 kişiden 6’sı başarılı bir şekilde yüzerek kayalıklara ulaştı. Ancak, 2 çocuk için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, hem hava hem denizden arama kurtarma operasyonu başlattı.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” ifadelerini kullandı.