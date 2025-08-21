Gündem

Muğla’da Tekne Battı: 2 Çocuk Kayıp

mugla-da-tekne-batti-2-cocuk-kayip

TEKNE KAZASI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Muğla’da bulunan ‘Demirhan’ isimli fiber tekne, henüz netleşmeyen bir sebep yüzünden battı. Milas ilçesi Ören açıklarında gerçekleşen kazada, teknede bulunan 8 kişiden 6’sı başarılı bir şekilde yüzerek kayalıklara ulaştı. Ancak, 2 çocuk için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, hem hava hem denizden arama kurtarma operasyonu başlattı.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

E1 Projesi Onaylandı: İşgal Genişleyecek

İsrail, Batı Şeria'yı ikiye ayırarak Doğu Kudüs'ü izole edecek bir yerleşim projesine onay verdi. Bu durum, iki devletli çözümü zorlaştırıyor.
Dünya

Trump, Cook’u İstifaya Çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv üyesi Lisa Cook’un ipotek dolandırıcılığı suçlamalarını gündeme getirerek istifa etmesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.