“Muğla’da Yangın Önlemleri Alınıyor.”

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ve karakol timleri, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla denetimlere başladı. Muğla’da 1 Mayıs itibariyle orman alanlarına giriş yasaklanırken, jandarma ekipleri Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy mahallelerindeki orman bölgelerinde kontroller yapıyor.

DRONE DESTEKLİ UYGULAMA

Termal drone destekli olarak gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri, ormanın derinliklerine girerek olası olumsuz durumlarla ilgili önlem almak için hazırlık yapıyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, denetimleri yerinde izleyerek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

RİSKLİ DURUMLAR VE UYARI

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “Her türlü denetimimiz mevcut. Jandarmamız, orman teşkilatımız ve İHA denetimlerimiz her gün alanı tarıyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında toplantılarımızı da gerçekleştirdik. Jandarma ekiplerimizin denetimlerini ve kullanılan envanterleri inceledik. Vatandaşlarımız bahçelerinde ateş yakmamalı, piknik yapma faaliyetlerinden 5-6 ay uzak durmalı, kaynak yapmak dahi şu an risk taşıyor. Bodrum’a hep birlikte sahip çıkıyoruz, bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl 2-3 yangın kaynaklardan meydana geldi. Araçlarımızda yangın söndürme tüpleri bulundurmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.